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TIMETURK / GENEL / Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli ve kaç yaşında?

Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli ve kaç yaşında?

Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli ve kaç yaşında? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev değişimi yaşandı. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrılarak yerine Hakan Er atandı. Hakan Er daha önce TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2 Saat Önce
2021-11-30 14:15:54
Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli ve kaç yaşında?

Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli ve kaç yaşında? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev değişimi yaşandı. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrılarak yerine Hakan Er atandı. Hakan Er daha önce TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kritik bir görev değişimi yaşandı. Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak görev yapan Doruk Küçüksaraç bu görevden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Hakan Er kimdir?

Bloomberg HT'nin iddiasına göre Hakan Er, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak atandı. Hakan Er hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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