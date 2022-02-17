Hakan Cırıt kimdir? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir'de yaşanan olayların ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı. Hakan Cırıt'ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman atandı. Eskişehir'de 10 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla bir okul müdürü tutuklanmıştı.

Hakan Cırıt kimdir? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir'de yaşanan olayların ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı. Hakan Cırıt'ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman atandı. Eskişehir'de 10 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla bir okul müdürü tutuklanmıştı.

Eskişehir'de yaşanan skandalın ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alınıdı. Cırtıt'ın görevden alınmasıyla yerine Nesrin Kakırman atandı. Hakan Cırıt'ın neden görevden alındığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hakan Cırıt neden görevden alındı?

Eskişehir Valiliği'nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler'in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğiti Bakanlığı'nca da soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de Alpu Ortaokulu'nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklanmıştı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı görevden aldı. Cırıt'ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın atandığı belirtildi.

Alpu Kaymakamı uyardı ama...

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği'ne 2 Şubat'ta ‘uyarı' yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

İdari soruşturma raporunda; Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı.

Hakan Cırıt kimdir?

Hakan Cırıt Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu.

Hakan CIRIT, 06.05.1971'de Elazığ'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da yaptı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde yükseköğrenimini tamamladı. Sırasıyla Tepebaşı ilçesi Karadere Köyü İlkokulu, Yukarı Söğütönü İlköğretim Okulu ve Ziya Gökalp İlköğretim Okullarında sınıf öğretmenliği, İki Eylül İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcılığı, Mimar Sinan İlköğretim, Odunpazarı ilçesi Huzur (Şht. Serkan Özaydın) İlköğretim, Fahri Günay İlköğretim Okullarında Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayken Şube Müdürlüğünden istifa ederek Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak 1,5 ay çalıştı. 19.10.2014 tarihinden itibaren Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan CIRIT, 2 Haziran 2017 tarihinden itibaren Edirne'ye İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan CIRIT, 17 Aralık 2018 itibari ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanarak buradaki görevine başlamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan CIRIT, evli ve iki çocuk babasıdır. .