Hakan Aygün kimdir? Hakan Aygün nereli? Hakan Aygün kaç yaşında? Koronavirüs pandemisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım kampanyası başlatması sonrası atığı tweetler nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. Kanalda yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Hakan Aygün'ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Hakan Aygün'ün hayatı ve biyografisi...

Hakan Aygün kimdir? Hakan Aygün nereli? Hakan Aygün kaç yaşında? Koronavirüs pandemisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım kampanyası başlatması sonrası atığı tweetler nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. Kanalda yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Hakan Aygün'ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Hakan Aygün'ün hayatı ve biyografisi...

Koronavirüs pandemisi sonrası başlatılan yardım kampanyalarını eleştiren Hakan Aygün attığı bazı tweetler nedeniyle tutuklanmıştı. Tutukluluğu son eren Hakan Aygün uzun süre kapalı olan Flash TV'nin yeniden açılmasıyla kanalın yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Flash Tv ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hakan Aygün'ün kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hakan Aygün'ün hayatı ve biyografisi...

Hakan Aygün kimdir?

Hakan Aygün 29 Ekim 1962 yılında Giresun'da dünyaya geldi. 59 yaşında olan Hakan Aygün gazeteci, sunucu ve köşe yazarlığı yapmaktadır.

Hakan Aygün eğitim hayatının ardından gazetecilik mesleğine atıldı.

1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başlayan Hakan Aygün 1991'de Aktüel Dergisi'ne geçti.

Ardından gazetecilik serüvenine Milliyet Gazetesi'nde devam eden Hakan Aygün ardından Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan HBB'ye geçti. HBB macerasına ara veren Hakan Aygün daha sonra Show TV'ye geçti.

Show Tv'den Star TV'ye geçen Hakan Aygün burada Gece Hattı Programı'nı yaklaşık 2 yıl sürdürdü..

1999 yılında atv'de Ali Kırca ekibinde Kahvaltı Haberleri'ni bir yıl kadar sundu.

Ardından Takvim Gazetesi'ne geçti ve burada köşe yazarlığı yaptı.

Ufuk Güldemir ve Serfiraz Ergün ile birlikte Haberturk.com adlı güncel haber sitesinin kurucuları arasında yer aldı.

2000 yılında Kanal 6'da Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2001 yılında Habertürk'te "Basın Kulübü" adlı programı başlattı.

2003 yılında Yarın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2004 yılından 2007 yılı Ağustos ayı ortalarına kadar Flash TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve haber koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Bir süre Evet Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Aygün, gazetenin 2006 Kasım ayında kapanmasıyla Bugün Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı.

2009 Ekim ayında yeniden Flash TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Aygün, 2010 yılı Mayıs ayında görevinden alındı

Bugün TV'de "Yuvarlak Masa" adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılı başlarında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

14 Haziran 2021 tarihinde Flash TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir.

Hakan Aydün Kitapları

Halk Çocuğu CHP İçin Ortak Dil Arayışı- 2016

Çöküş- 2015

Şeriatın Ayak Sesleri- 1992

Rol aldığı film ve diziler

Asansör (film) (1999) Rolü: Kendisi

Dikkat Şahan Çıkabilir (2006) Rolü: Kendisi

İnce Yürek (dizi, 2012) Rolü: Kendisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.