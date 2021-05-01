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HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan sağlık çalışanlarına karanfil

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

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01.05.2021 10:50:12
HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan sağlık çalışanlarına karanfil

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Hastane çalışanlarına gül ve karanfil dağıtan Arslan, tüm sağlık emekçilerinin gününü kutladı. Sağlık çalışanlarına yaptığı ziyarette konuşan Arslan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan