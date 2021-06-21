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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasakları hangi saatler arasında kaldırıldı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm gün sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını açıkladı. Peki sokağa çıkma yasakları hangi saatler arasında kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı tamamen mi kaldırıldı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak?

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21.06.2021 19:37:24
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasakları hangi saatler arasında kaldırıldı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm gün sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını açıkladı. Peki sokağa çıkma yasakları hangi saatler arasında kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı tamamen mi kaldırıldı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Hafta sonu uygulanan sokapa çıkma yasağı henüz kalkmadı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan sokak kısıtlamasının 1 Temmuz itibariyle tamamen kalkacağını belirtti. 1 Temmuz'a kadar sokak kısıtlaması devam edecek.

Sokağa çıkma yasakları hangi saatler arasında kaldırıldı?

Sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz'da kaldırılacak. 1 Temmuz'dab sonra tüm gün boyunca yasak uygulanmayacak.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazıları

Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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