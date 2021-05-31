Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu hangi saatler arasında sokağa çıkmak serbest?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonra normalleşme döneminin detaylarını paylaştı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki Hafta sonu hangi saatler arasında sokağa çıkmak serbest? Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme döneminin ayrıntılarını duyurdu. İşte 1 Haziran sonrası yaşanacak yeni süreç...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonra normalleşme döneminin detaylarını paylaştı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki Hafta sonu hangi saatler arasında sokağa çıkmak serbest? Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme döneminin ayrıntılarını duyurdu. İşte 1 Haziran sonrası yaşanacak yeni süreç...

Vatandaşlar 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının ne olacağını merak ediyordu. Atılacak yeni adımlar Kabine Toplantısı ile belli oldu. Kabibe Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Türkiye 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin sonuna geldi. Peki 1 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni tedbirler neler? 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'da okullar açıldı mı? AVM'ler restoranlar ve kafeler hafta sonu açılacak mı? Kabine Toplantısı ile bu sorular yanıtlarını buldu.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine toplantısı ile 1 Haziran sonrası sürecin detayları belli oldu. Vatandaşlar da hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi;

Kademeli normalleşmede ikinci aşama yarından itibaren başlıyor.

kağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN DETAYLAR...

Ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

Bir buçuk yıldır dünyayı ve ülkemizi esir alan salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yüksek miktarda destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.

Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.