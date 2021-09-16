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Hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?
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Hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?

Yüz yüze eğitimler tüm okullarda ve tüm sınıflarda başladı. Bu dönemde koronavirüs vakalarının artmaması için sıkı çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra ilgili bakanlıklarla temas halinde. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bu dönemde okullarda hafta sonu eğitimi de masada. Peki hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?

1 Saat Önce
2021-09-16 08:50:15
Hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?

Yüz yüze eğitimler tüm okullarda ve tüm sınıflarda başladı. Bu dönemde koronavirüs vakalarının artmaması için sıkı çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra ilgili bakanlıklarla temas halinde. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bu dönemde okullarda hafta sonu eğitimi de masada. Peki hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise altı öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi. Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa'nın geldiği belirtildi. Okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde MEB il müdürlüklerine büyük görev düştüğü, her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hafta sonu okul olacak mı?

MEB'in bünyesinde pandemi sürecini yöneten uzman bir ekip oluşturulduğu, bu ekibin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi çalışacağı, okulların ve öğrencilerin durumuna göre hızla karar değiştirileceği ifade ediliyor. İllerde, duruma göre çifte eğitime geçilen yeni yerlerin olabileceği, bazı okullarda öğretmen kaydırılmasının gündeme gelebileceği, hafta sonu eğitim gibi formüllerin de seçenek olarak tartışıldığı belirtiliyor. Velilerin okullara hangi mesafede olacağı gibi konularda da il müdürlüklerinin okulların durumuna göre karar vermesinin daha doğru olacağı tartışılıyor.

15 Eylül Koronavirüs tablosu

15 Eylül'de açıklanan verilere göre 28.224 yeni vaka sayısı tespit edildi, 248 kişi de yaşamını yitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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