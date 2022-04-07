Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi-10 Nisan Pazar yağmur yağacak mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi-10 Nisan Pazar yağmur yağacak mı? Bahar aylarının gelmesiyle güneş yüzünü göstermeye başladı. Tam havalar ısınıyor derken Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Meteoroloji 35 il için 'sarı', 7 il için de 'turuncu' uyarıda bulundu. Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) İstanbul'da plan yapan vatandaşlar da yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi-10 Nisan Pazar günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi-10 Nisan Pazar yağmur yağacak mı? sorusu İstanbul'da yaşayanlar için sıkça sorulmaya başlandı. Havalar ısındı ve açık hava düğünleri de başladı. Bahar aylarında düğün salonları yerine açık havada düğün ve nişan yapmak isteyenlerin en büyü korkusu yağmur yağması. 9 Nisan Cumartesi ve 10 Nisan Pazar günü için İstanbul'da plan yapan vatandaşlar yağmur yağıp yağmayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji yurt genelinde syağmurlu haanın yeniden etkili olacağı bilgisini paylaştı. 7 Nisan'da yapılan uyarıda şöyle denildi; "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

İstanbul'da 9 Nisan Cumartesi-10 Nisan Pazar yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da Cuma günü şiddetli yağmur bekleniyor. 9 Nisan Cumartesi günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir gün bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. 10 Nisan Pazar günü ise İstanbul'da yağışlı havanın yeninden başlaması bekleniyor. İstanbul'da yağmur ile birlikte hava sıcaklığı da 19 derece düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da hafta sonu havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Havaların ısınmasını fırsat bilerek plan yapmak isteyenler hafta sonunda havaların yağmurlu mu yoksa güneşli mi olacağını araştırıyor. İstanbul'da Cumartesi günü yağmur beklenmiyor. Ancak Pazar günü yağışlı olma ihtimali oldukça yüksek. .