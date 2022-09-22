Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok ilimize soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Son bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde İstanbul'da havalar oldukça serinleyecek. Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) 24-25 Eylül'de İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusu İstanbullular tarafından sorulmaya başlandı.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok ilimize soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Son bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde İstanbul'da havalar oldukça serinleyecek. Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) 24-25 Eylül'de İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusu İstanbullular tarafından sorulmaya başlandı.

Metoeroloji ülke genelinde hava sıcaklıklarının belirgin derecede düşeceğini açıkladı. Son bahar havalarını artık yavaş yavaş hissetmeye başladığımız şu günlerde Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı, Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da hafta sonunda havaların nasıl olacağı konusu da vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düğün, nişan ve açık hava etkinliği için plan yapan İstanbullular 24 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul'da 22 Eylül'de hava sıcaklıkları keskin bir düşüş gösterdi. 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları hafta sonu için (24 Eylül Cumartesi- 25 Eylül Pazar) plan yapan İstanbululuarı endişelendirdi. İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi günü yağmur belleniyor. Ancak 25 Eylül Pazar günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu yer yer güneşli bir gün bekleniyor.

İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar yağmur yağacak mı?

İstanbul'da 24 Eylül'de yağış bekleniyor. Özellikle Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışların kısa sürmesi bekleniyor. 25 Eylül Pazar günü ise yağışların yerini yer yer bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Eylül Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığı gün içinde 21 derece civarında olacak. 25 Eylül Pazar günü ise kent genelinde hava sıcaklıkları en yüksek 24 dereceyi gösterecek. Kent genelinde Cumartesi günü yağmur yağma olasılığı güçlüyken Pazar günü ise yağış beklenmiyor.

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