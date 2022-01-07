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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batı ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'de sağnak, Doğu Anadolu'nun batısında kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

57 Dakika Önce
2022-01-07 10:04:26
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya için sağanak uyarısı

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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Yarın, yurdun batı kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

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Pazar günü ise, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Ege, Doğu ve Batı Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'nun batısında kar şeklinde olacak.

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Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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