Hafta sonu AVM'ler açık mı? Alış veriş merkezleri hafta sonu kapalı mı? Yarın AVM'ler açık mı?

17 Mayıs ile birlikte tam kapanma yerini kademeli normalleşme sürecine bıraktı. Kademeli normalleşme ile birçok iş yeri de açıldı. AVM açılış kapanış saatleri de kademeli normalleşmede yeniden düzenlendi. AVM'lerden alış veriş yapmak için hafta sonunu bekleyenler Hafta sonu AVM'ler açık mı? Alış veriş merkezleri hafta sonu kapalı mı yoksa açık mı diye sormaya başladı. Kademeli normalleşmede hafta sonu AVM'ler açık olacak mı? 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM çalışanları hafta sonu çalışacak mı? Yarın AVM'ler açık mı?

17 Mayıs ile birlikte tam kapanma yerini kademeli normalleşme sürecine bıraktı. Kademeli normalleşme ile birçok iş yeri de açıldı. AVM açılış kapanış saatleri de kademeli normalleşmede yeniden düzenlendi. AVM'lerden alış veriş yapmak için hafta sonunu bekleyenler Hafta sonu AVM'ler açık mı? Alış veriş merkezleri hafta sonu kapalı mı yoksa açık mı diye sormaya başladı. Kademeli normalleşmede hafta sonu AVM'ler açık olacak mı? 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM çalışanları hafta sonu çalışacak mı?

Korona virüs vaka sayılarını kontrol altına almak için 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmişti. 17 Mayıs sonrası için de kademeli normalleşme tedbirleri açıklandı. 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme ile tam kapanma kısıtlamaları bir miktar yumuşatıldı. Kademeli normalleşme ile sokağa çıkma yasağı uygulanan günler ve saater güncelleindi. Marketlerin çalışma saatleri güncellendi. Ayrıca AVM esnafını sevindirecek gelişmeler de yaşandı.

Hafta sonu AVM'ler açık mı?

Kademeli normalleşme ile birlikte AVM'lerin çalışma günleri ve çalışma saatlerı yeninden düzenlendi. Kademeli (kontrolli) normalleşme ile AVM'ler (Alışveriş merkezleri) hafta içi 10.00'dan akşam saat 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. AVM'ler hafta sonu kapalı olacak. AVM'lerde hafta sonu sadece marketler ya da eczaneler açık olabilecek.

Kademeli normalleşmede alınan bazı kararlar

* 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

* Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlaması süreleri dışında 65 yaş ve üzeri yurttaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

* Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

* Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

* 17 Mayıs – 1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

* Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.

* Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.

* Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.