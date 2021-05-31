Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonra normalleşme döneminin detaylarını paylaştı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erdoğan tüm bu sorulara Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama ile yanıt vermiş oldu. İşte 1 Haziran sonrası için atılan normalleşme adımları...

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonra normalleşme döneminin detaylarını paylaştı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı günlerinde de güncellemeye gidildiğini duyurdu. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangisi? Erdoğan tüm bu sorulara Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama ile yanıt vermiş oldu. İşte 1 Haziran sonrası için atılan normalleşme adımları.

Vatandaşlar 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının ne olacağını merak ediyordu. Atılacak yeni adımlar Kabine Toplantısı ile belli oldu. Kabibe Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Türkiye 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin sonuna geldi. Peki 1 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni tedbirler neler? 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'da okullar açıldı mı? AVM'ler restoranlar ve kafeler hafta sonu açılacak mı? Kabine Toplantısı ile bu sorular yanıtlarını buldu.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine toplantısı ile 1 Haziran sonrası sürecin detayları belli oldu. Vatandaşlar da hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi; Haziran ayı boyunca hafta içi cumartesi akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri Hafta sonu Cumartesi 22.00 ile pazar günü 05.00 arasında olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN DETAYLAR...

Ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.