Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli? Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte 21 yaşında olan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve biyografisi...

Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli? Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte 21 yaşında olan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve biyografisi...

Hafsanur Sancaktutan yaptığı açıkalmalardan sonra internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Oyuncu kimliği olan Hafsanur Sancaktutan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hafsanur Sancaktutan dizi oyuncusu ve tiyatrocudur. Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Son Yaz adlı dizide Yağmur karakterini canlandırıyor. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve biyografisi...

İstanbul'da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan 21 yaşındadır. Hafsanur Sancaktutan oyuncudur. Hafsanur Sancaktutan aslen Rizelidir.

Hafsanur Sancaktutan çocukluk yaşlarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa merak sardı.

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazandı.

Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.