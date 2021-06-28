Hafif ticari araçlar için Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Doblo Caddy şoförleri psikotenkik raporu alması zorunlu mu?

Hafif ticari araçlar için Psikoteknik belgesi zorunlu mu? 1 Temmuz 2021 itibari ile ticari araç sürücüleri için psikotenkik raporu zorunlu hale geldi. Bu tarihe kadar psiko-teknik raporu olmayan ticari araç sürücülerine 1181 lira para cezası kesilecek. Ticari araç sürücüleri psikoteknik belgesinin kimlere zorunlu olduğunu araştırmaya başladı. Peki Doblo Caddy şoförleri psikotenkik raporu alması zorunlu mu? Hafif ticari araç sahipleri kendilerinin psikoteknik raporu alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. Ruhsatta ticari olarak geçen hafif ticari araçlar için psikoteknik raporu almak zorunlu mu? Kamyonet sahipleri psikoteknik belgesi alacak mı?

Hafif ticari araçlar için Psikoteknik belgesi zorunlu mu? 1 Temmuz 2021 itibari ile ticari araç sürücüleri için psikotenkik raporu zorunlu hale geldi. Bu tarihe kadar psiko-teknik raporu olmayan ticari araç sürücülerine 1181 lira para cezası kesilecek. Ticari araç sürücüleri psikoteknik belgesinin kimlere zorunlu olduğunu araştırmaya başladı. Peki Doblo Caddy şoförleri psikotenkik raporu alması zorunlu mu? Hafif ticari araç sahipleri kendilerinin psikoteknik raporu alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. Ruhsatta ticari olarak geçen hafif ticari araçlar için psikoteknik raporu almak zorunlu mu? Kamyonet sahipleri psikoteknik belgesi alacak mı?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförleri ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce de duyrulan spşkoteknşk belgesi zorunluluğunda sona gelindi. 30 Haziran'dan itibaren psikoteknik belgesi ticari araç sürücüleri için zorunlu oldu. Peki Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Psikoteknik belgesiticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler için alınması zorunlu olan bir belgedir.

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler, psikoteknik belgesini almak zorunda olacak. Psikoteknik raporu trafiğe çıkmak isteyen toplu taşıma aracı ve ticari araç sürücülerinin kanunen zaruri bir biçimde alması gereken bir akıl sağlığı raporudur. Trafiğe çıkmak isteyen her sürücü bu zorunluluğa tabi değildir. Bu zorunluluk sadece ama sadece toplu taşıma sürücülerini ve ticari araç sürücülerini, ve sürücü adaylarına uygulanan bir zorunluluktur. Şahsi otomobil ve ya motorsiklet sürücülerinin bu belgeyi almasına gerek ve izin yoktur.

Psikoteknik belgesi cezası ne kadar?

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

Psikoteknik belgesi almak ne kadar sürer?

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu psikoteknik belgisi almanın 1.5 saat içinde tamamlandığını belirtti. Kutlu şunları söyledi: "1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor"

Psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar?

Psikoteknik belgesinin fiyatı, kuruluşların rekabeti dolayısıyla farklı fiyatlanabilmektedir. Genel olarak 170 TL civarında alınabilmektedir. Doktor raporunu da eklediğimizde en fazla 250 lirayı buluyor.

Psikoteknik belgesi nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.