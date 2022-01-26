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TIMETURK / GENEL / Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak?

Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak?

Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak? İstanbul'da yoğun kar yağışları en çok da trafiğin aksamasına neden oldu. İstanbullular yolda kalınca araçlarını yol kenarına bırakarak evlerine başka yoldan ulaştı. Yolların temizlenmesi çalışmalarına engel olan bu araçların çekilmesi için İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı yapıldı.

3 Saat Önce
2022-01-26 13:52:06
Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak?

İstanbul'da yoğun kar yağışına trafikte yakalanan vatandaşlar araçlarını yol kenearına park etmek zorunda kaldı. Yolların temzilenmesi çalışmalarına engel olan bu araçların kaldırılması için İsanbul Valiliği'nden araç sahiplerine uyarı yapıldı.

Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.

Dün de uyarı yapılmıştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sırasında otoyol ve D-100'e park edilen özel araçların sahipleri göre kaldırılması uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal ağ hesabından yaptığı paylaşımda, "Karla mücadelemizin etkili şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri kadar kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden hızla kaldıralım." dedi. .

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