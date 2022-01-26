Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak?

Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak? İstanbul'da yoğun kar yağışları en çok da trafiğin aksamasına neden oldu. İstanbullular yolda kalınca araçlarını yol kenarına bırakarak evlerine başka yoldan ulaştı. Yolların temizlenmesi çalışmalarına engel olan bu araçların çekilmesi için İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı yapıldı.