Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak?
Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi? Kar nedeniyle yol kenarına bırakılan arabalara çekilerek ceza mı yazılacak? İstanbul'da yoğun kar yağışları en çok da trafiğin aksamasına neden oldu. İstanbullular yolda kalınca araçlarını yol kenarına bırakarak evlerine başka yoldan ulaştı. Yolların temizlenmesi çalışmalarına engel olan bu araçların çekilmesi için İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı yapıldı.
2022-01-26 13:52:06
İstanbul'da yoğun kar yağışına trafikte yakalanan vatandaşlar araçlarını yol kenearına park etmek zorunda kaldı. Yolların temzilenmesi çalışmalarına engel olan bu araçların kaldırılması için İsanbul Valiliği'nden araç sahiplerine uyarı yapıldı.
Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilen araçlar çekilecek mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗
⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
Dün de uyarı yapılmıştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sırasında otoyol ve D-100'e park edilen özel araçların sahipleri göre kaldırılması uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal ağ hesabından yaptığı paylaşımda, "Karla mücadelemizin etkili şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri kadar kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden hızla kaldıralım." dedi. .
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