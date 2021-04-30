Haciz işlemleri ertelendi mi? İcra ve hacizler ne zamana kadar ertelendi?

Haciz işlemleri ertelendi mi? Tam kapanma döneminde binlerce kişiyi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Resmi Gazete'de de yayımlanan kanun ile haciz işlemleri ertelendi. Tam kapanma döneminde adına haciz işlemi başlatılan vatandaşlar da icra ve hacizler ne zamana kadar ertelendi sorusunu sormaya başladı. Peki haciz ve icralar ne zamana kadar durdu?

Haciz işlemleri ertelendi mi? Tam kapanma döneminde binlerce kişiyi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Resmi Gazete'de de yayımlanan kanun ile haciz işlemleri ertelendi. Tam kapanma döneminde adına haciz işlemi başlatılan vatandaşlar da icra ve hacizler ne zamana kadar ertelendi sorusunu sormaya başladı. Peki haciz ve icralar ne zamana kadar durdu?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde yeniden ağır tedbirlere gidildi. Yaklaşık 3 hafta boyunca 81 il genelinde tam kapanamya gidildi. Tam kapanma ile esnafların da işleri ciddi oranda etkilenecek. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, vadesi gelen kambiyo senedi, çek ve bonolardan kaynaklanan alacaklar ile kamu idarelerine olan borçlar nedeniyle 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Haciz kararı verilemeyecek, başlamış olan takipler durdurulacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Meclis 18 Mayıs Salı gününe kadar tatile girdi.

Haciz işlemleri ertelendi mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde yeniden ağır tedbirlere gidildi. Yaklaşık 3 hafta boyunca 81 il genelinde tam kapanamya gidildi. Tam kapanma ile esnafların da işleri ciddi oranda etkilenecek. Tam kapanma nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

İcra takipleri ertelendi mi?

30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

2021 icralar durdu mu?

‘Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen önergelere göre; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran'dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

İcra ve hacizler ne zamana kadar ertelendi?

İcra takipleri yeni düzenleme ile 31 Mayıs'a kadar durdurulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.