Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli?

Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızır. 28 yaşında olan Kayı, Lise eğitimine kadar Bursa'da yaşamaya devam etti. Daha sonra lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümü mezunu.