Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli?
Nazlı Kayı'nın hayatı, Hacı Sabancı ile nikahının ardından gündeme geldi. 10 Ekim'de dünyaevine giren Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 18 Aralık 2020'de nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı. Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Peki Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Nazlı Kayı'nın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
2022-06-26 15:43:59
Nazlı Kayı kimdir? sorusu magazin takipçilerinin gündeminde. Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, Hacı Sabancı ile uzun süre ilişki yaşadı. Ekim ayında Hacı Sabancı ile nikahı gerçekleştirilen Nazlı Kayı, gelinliğiyle çok konuşulmuştu. Bursalı bir ailenin kızı olan Kayı, hukuk eğitimini Londra'da tamamladıktan sonra sanat tarihi dersleri almaya başladı.
Nazlı Kayı kimdir?
Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızır. 28 yaşında olan Kayı, Lise eğitimine kadar Bursa'da yaşamaya devam etti. Daha sonra lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümü mezunu.
Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.
YORUMLAR (0)