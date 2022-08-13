Hacet Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nedir? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hacet namazında okunan dua ve sureler neler? İslam’da yeri olan Hacet namazı, ahireti ya da dünyası için bir dileği bulunan kişilerin Allah rızası adına kıldığı nafile namazı olarak bilinir. Hacet namazının nasıl kılınacağı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazı kılınabilmesi için şu adımları takip etmek gerekir;

İlk önce abdest alınır.

Niyet edilir.

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas süreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Tahiyyat duası, salli-barik ve Rabbena duaları okunur.

Daha sonra sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

Hacet Duası Okunuşu ve Meali Nedir?

Okunuşu

“Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmül-kerîm.

Sübhâne rabbi'l-arşi'l-‘azîmi'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-‘âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve'l-ğanîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame'r-râhimîn.”

Anlamı

“Kerim ve Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

Allah'ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma.”

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hacet namazı günümüzde mekruh vakitler dışında olan her vakitte kılınabilir. Hacet namazını genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Ayrıca kandil gecelerinde de hacet namazı kılınabilir.

Hacet Namazında Okunan Sureler ve Dualar

İhlas, Felak ve Nas sûreleri, Tahiyyat duası, salli-barik ve Rabbena duaları okunur.

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir

Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe okunuşu

Allâhümme salli 'alâ Muhammed'in ve 'alâ âli Muhammed * Kemâ salleyte 'alâ İbrâhîme ve 'alâ âli İbrâhîm * İnneke Hamîdün Mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. * Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina Duası

Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr. (el-Bakara 2/201)

Rabbenağfirli duası

Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yeku mü‘l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41) .