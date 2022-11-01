Hacer Foggo kimdir? CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Yıldırım Foggo nereli kaç yaşında?

Hacer Foggo kimdir? Hacer Yıldırım Foggo nereli kaç yaşında? Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foggo'nun kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça sık araştırılıyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu olarak bilinen Hacer Foggo'nun hayatı ve biyografisi haberimizin detayında yer alıyor.

Son zamanlarda Hacer Foggo'nun kim olduğu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de zaman zaman görüşen Hacer Foggo CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu olarak biliniyor. Aslıl mesleği gazetecilik olan Hacer Yıldırım Foggo bu mesleği yaklaşık olarak 20 yıl yapmıştır. Bir süre siyasete de atılan Hacer Foggo insan hakları ve yoksulluk alanında çeşitli çalışmalara imza attı. İşte Hacer Foggo'nun hayatına dair detaylar...

Hacer Foggo kimdir?

Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Hacer Foggo eğitim hayatının ardından gazetecilik mesleğine başladı. 1989 yılında gazeteciliğe başlayan Hacer Foggo bu mesleği yaklaşık 20 yıldır sürdürdü. Gazetecilik döneminde gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı.

Hacer Foggo aynı zamanda sivil toplum çalışmacısı olarak ön plana çıktı. , 2014'te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler” konulu toplantının sunuculuğunu yaptı.

Yoksulluk, fakirlik ve toplumsal sorunlar üzerine çalışmalar yapan Foggo İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak görev yaptı.

Foggo daha sonra 2000'li yıllarda İstanbul ve Edirne'de Roman sempozyumu organizasyonunda yer aldı.

Foggo bu süreçte CHP saflarında siyaset yapmaya başladı. CHP'den milletvekili adayı oldu.

Hacer Yıldıırım Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP İstanbul 2. Bölge'de 18. sıradan milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Foggo, 'Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu olarak çalışmalarına devam ediyor.

Hacer Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü görevini yapmaktadır.

Foggo'nun sosyal medyada da binlerce takipçisi bulunuyor. Aktif olarak Twitter kullanıcısı olan Foggo'nun 50 binden fazla takipçisi var.

Foggo'nun Twitter'da 50 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.