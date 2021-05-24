2021 yılı hac ibadetleri ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi. Suudi Arabistan bu yıl yapılacak hac ibadetleri için kontenjanları belirledi. Yıllardır hacı olmayı bekleyen binlerce kişi hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek, Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu gibi soruları sormaya başladı. Suudi Arabistan'dan yapılan bilgilendirmede 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Peki hacca gitmek için şartlar nelerdir? Hacca gitmek için aşı olmak şart mı?

2021 yılı hac ibadetleri ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi. Suudi Arabistan bu yıl yapılacak hac ibadetleri için kontenjanları belirledi. Yıllardır hacı olmayı bekleyen binlerce kişi hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek, Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu gibi soruları sormaya başladı. Suudi Arabistan'dan yapılan bilgilendirmede 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Peki hacca gitmek için şartlar nelerdir? Hacca gitmek için aşı olmak şart mı?

Hac ibadeti geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı katılım ile gerçekleşmişti. Ülkemizde yıllardır hacca gitmeyi bekleyen vatandaşlar da hacı olmak için sabırsızlanıyor. 2021 yılında hacca gidilip gidilmeyeceği merak konusu olmuşken Suudi Arabistan yönetimi hac ibadetlerinin sağlık ve güvenlik çerçevesinde yapılacağını duyurdu. Karar sonrası sevinen vatandaşlar Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Suudi Arabistan yönetimi 2021 yılıı hac kontenjanını açıkladı. İşte 2021'de hac ibadeti için ayrılan kontenjan...

Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek?

Suudi Arabistan'dan milyonlarca Müslüman'ı ilgilendiren bir açıklama daha geldi. Suudi yöenetimi tarafından yayınlanan genelgede hac ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığı belirtildi. Hac ibadeti için 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?

Türkiye'den kaç kişinin hacca gideceği ise henüz belli değil. Diyanat konu ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacaktır.

Hacca gitmek için şartlar nelerdir?

Hacı adaylarının son 6 ay içinde hasta olmadıklarını, hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek. Ayrıca adaylardan COVID-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek. Söz konusu genelgede yer alan bilgilere göre, aşının ilk dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması ikinci dozun ise ülkeye giriş yapmadan 14 gün önce yapılması gerekiyor.

Hacca gitmek için aşı olmak şart mı?

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Hacda karantina olacak mı?

Yurtdışından gelecek hacı adayları 3 gün zorunlu karantinada kalacak.

Steril taşlar verilecek

Şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac açıklaması

Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş şunları söyledi: İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek.

2021 hac başvuruları ne zaman yapılacak?

Hacı olmak isteyen binlerce kişi Türkiye'de 2021 hac başvurularını dört gözle bekliyor. Peki 2021 hac başvurusu kayıtları ne zaman byapılacak? Hac başvuruları (kayıtları) başladı mı? Gelen bilgilere göre 2021 Hac kayıtları henüz başlamadı. 2020 yılında pandemi nedeniyle ertelenen hac ibadeti nedeniyle 2020 kurasında hak kazanan vatandaşlara, 2021 hac organizasyonuna katılma hakkı tanındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.