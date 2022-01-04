Gürültü alzheimer riskini artırıyor

Evinizde yapabileceğiniz bir test ile demansın ince belirtilerini kendi kendinize tespit edebilirsiniz. Peki nasıl? Gelin birlikte bakalım...



Yaşlandıkça hafızayla ilgili sorunlar yaşanması normaldir. Fakat hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve unutkanlık, bilişsel bozuklukların işareti de olabilir. Alzheimer ve diğer bunama türlerini kapsayan bilişsel bozukluklar için riskler doktorlar tarafından belirlenir. Ancak yeni bir araştırma, evde yapılabilecek basit bir testle mevcut tarama yöntemlerinden altı ay evvel demansın belirtilerinin tespit edilebileceğini söylüyor.

Alzheimer's Research and Therapy'de yayınlanan araştırmaya göre; kendi başınıza yapabileceğiniz basit bir test sayesinde demansın ince belirtilerini tespit edebilirsiniz. Söz konusu test, beyin bozukluklarını teşhis edemez fakat ilerlemenin izlenebilmesine olanak tanır. Test, düşünme, problem çözme becerileri, hafıza veya diğer bilişsel problemler konusunda endişe yaşayanların tıbbi tedavi gerektiren bilişsel bir problemi olup olmadığının belirlenmesi için bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Hafıza problemleri ve bilişsel değişiklikler, yaşlı yetişkinlerde demans ve Alzheimer gibi ciddi durumlara ilerleyene kadar genellikle tespit edilemiyor. Bilişsel bozukluklar ne kadar erken teşhis edilirse, tedaviyle ilgili o kadar fazla seçenek olur ve sonuç alma şansı daha çok artar.

Araştırmacılar SAGE'yi erken tanı koymak ve tedaviye erken aşamalarda başlamak için, Mini-Zihinsel Durum Muayenesi (MMSE) ismi verilen ve yaygın olarak kullanılan bir testle de karşılaştırdı. 8 sene süren çalışmada 665 katılımcı her iki testle değerlendirildi. Araştırmacılar, SAGE testinin hastaların hafif bilişsel bozukluk demansına ne zaman yaklaştıklarını, MMSE testini kullananlardan en az altı 6 önce tespit edebildiğini buldu.

Ülkemizde henüz kullanılmayan SAGE adlı dört sayfalık test, yaklaşık on beş dakika sonunda tamamlanabiliyor. Hastaların beyin sağlıklarını izlemeye devam edebilmelerine imkan sunmak için, dört versiyon olarak tasarlanmış ve bu sayede aşinalık oluşturmadan tekrar edilebiliyor. Sonuçlar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Bu testin amacı, ilerleyen süreçte bunama geliştirecek kişileri belirleyebilmek.

Demans riskini etkileyen faktörler üzerine yapılan bir araştırma; özellikle kalabalık şehirlerde yaşayanları ilgilendiriyor. Araştırma uzun yıllar trafik gürültüsüne maruz kalan insanların sessiz bölgelerde yaşayan insanlara kıyasla Alzheimer ve demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.