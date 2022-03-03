Gürsel Turizm kimdir? Gürsel Turizm sahibi kimdir? I Gürsel Turizm halka mı açılıyor?

Türkiye'de bir yolcu taşıma şirketi olan Gürsel Turizm, halka açılacağını duyurdu. Peki Gürsel Turizm kimdir? Gürsel Turizm sahibi kimdir? Gürsel Turizm hangi futbol kulübüne sponsordur? Gürsel Turizm halka arz fiyatı nedir?İşte detaylar...

GÜRSEL TURİZM KİMDİR?

Gürsel Turizm, ilk olarak 1993 yılında karayolu yolcu taşıma amacı ile yollara çıkmıştır. 6.700'in üzerinde araç ile her gün yaklaşık 200.000 personel ile Türkiye'nin birçok iline yolcu taşıma seferleri düzenlemektedir. Karayolu yolu yolcu taşımalarına ek olarak okul servisi ve özel organizasyonlarda ulaştırma görevini üstlenmektedir. Gürsel Turizm yönetim kurulu başkanı Levent Birant'tır. Babası Hasan Adnan Birant eskiden başka bir yolcu taşıma firmasında çalışmaktaydı. Oğlu Levent Birant ise baba mesleğini devam ettirmek istedi ve babasının çalıştığı Şenol Turizm satın alarak şuanki Gürsel Turizm yollara çıkmış oldu. Ayrıca Gürsel Turizm, birkaç yıldır Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin resmi ulaşım sponsoru olarak görev yapıyor.

Hedeflerinin yurtdışı olduğunu her konuşmasında dile getiren Birant, Gürsel Turizm'in halka arz olacağını duyurdu. Birant “Gürsel Turizm olarak, günlük 200 bin kişilik personel taşıma kapasitemizle ülkemizin dev şirketleriyle birlikte istihdama güç katan karayolu yolcu taşımacılığının en güvenilir iş ortaklarından biri olarak öne çıkıyoruz." dedi.

Gürsel Turizm'in halka arzına katılım sağlamak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 15 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 7 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 22 milyon adet pay satışa sunulacak.

GÜRSEL TURİZM HALK ARZ FİYATI NEDİR?

İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL'den ihraç edilecek.

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