Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir? Mehtap Özkan hangi kanalda sunucu? Mehtap Özkan spiker mi?. Ekranların sevilen yüzlerinden olan ve pek çok kanalda sunuculuk yapan Mehtap Özkan ile Gürsel Tekin geçtiğimiz aylarda dünya evine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile dünya evine giren Mehtap Özkan'ın kim olduğu zaman zaman merak ediliyor. İşte Mehtap Tekin'in hayatı ve biyografisi...

Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir? Mehtap Özkan hangi kanalda sunucu? Mehtap Özkan spiker mi?. Ekranların sevilen yüzlerinden olan ve pek çok kanalda sunuculuk yapan Mehtap Özkan ile Gürsel Tekin geçtiğimiz aylarda dünya evine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile dünya evine giren Mehtap Özkan'ın kim olduğu zaman zaman merak ediliyor. İşte Mehtap Tekin'in hayatı ve biyografisi...

Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan 4 Şubat'ta dünya evine girdi. Gürsel Tekin ile aralarında 26 yaş olan Mehtap Özkan haber spikeridir. Pek çok kanalda görev alan Mehtap Tekin'in yeni kanalı da belli oldu.

Mehtap Özkan hangi kanalda sunucu?

Daha önce TV8, Beyaz TV, Halk TV'de görev alan Özkan, son olarak 2021 yılında Habertürk'e veda etmişti. Başarılı sunucu Mehtap Özkan kariyerine yeni bir kanalda devam etme kararı aldı. Mehtap Tekin son olarak tv100 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir?

Mehtap Özkan ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 4 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle evlenmişti.

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan pek çok kanalda görev yaptı. İlk olarak Kanal B'de stajyer olarak göreve başlayan Mehtap Özkan stajın ardından 2014 yılında TV8'de çalıştı.

TV8'de sunuculuk yapan Mehtap Özkan bir dönem de radyo programında yer aldı.

TV8 macerasının ardından Beyaz TV'de çalışmaya başlayan Mehtap Özkanburada muhabirliğin yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Beyaz TV'den ayrılan Mehtap Özkan daha sonra Halk TV'de çalışmaya başladı. Halk TV'de hafta sonu Haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV'de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

Mehtap Özkan son olarak tv100 kanalında sunuculuk yapmaktadır.

Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. .