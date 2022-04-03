Günlerdir yazı yaşayan İstanbullular güne yağmurla uyandı

Günlerdir yaz havasının yaşandığı İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı yollarda su birikintileri oluştu.

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı .