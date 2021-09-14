Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş nereli kaç yaşında? Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla racon kesen ve tehditler yağdıran Güniz Akkuş'un kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Sedat Peker'i emzikle ve biberonla tehdit eden Güniz Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi.

Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş nereli kaç yaşında? Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla racon kesen ve tehditler yağdıran Güniz Akkuş'un kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Sedat Peker'i emzikle ve biberonla tehdit eden Güniz Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi.

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş geçtiğimiz yıllarda çektiği videolar ile gündeme gelmişti. Videolarında tehditler yağdıran Güniz Akkuş gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Sanal medyada başlayan tehdit yarışlarında savcılık devreye girmişti Sabah'ın haberine göre Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine, aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılık kararını verdi. Yayınladıkları videolarla birbirlerine tehditler savuran ve ölümle tehdit eden şahıslar için savcılık, aralarında "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi.

SEDAT PEKER'E "BİR GECE ANSIZIN EMZİKLE GELEBİLİRİM" DEMİŞTİ

Güniz Akkuş Sedat Peker'e tehdit videosu yayınlamıştı. Bundan 2 sene öce bir video ile "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" diyerek Peker'i tehdit etmişti.

HANIMAĞA GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Güniz Akkuşun küçüklüğü Almanya'da geçti. Gençlik yaşına kadar Almanya'da ailesiyle birlilte yaşayan Güniz Akkuş tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi.

Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu.

2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen Hanımağa, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

Haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve akabinde 1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu.

2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti. Medeni durumu da oldukça merak edilen Güniz Akkuş'un 2012 yılında İspanyol biriyle evlendiği ve 2015 yılında boşandığı yine iddialar arasında. Hanımağa'nın sosyal medya paylaşımlarından dövüş sporları ve bilhassa boksla yakından ilgilendiğini görülüyor.

1976 doğumlu olduğu tahmin edilen Güniz Akkuş, 2020 yılı itibariyle 44 yaşındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.