Güngör Arslan kimdir? Gazeteci Güngör Arslan öldürüldü

Güngör Arslan kimdir? Gazeteci Güngör Arslan önceki gün sahibi olduğu yerel haber sitesinde kurşunlanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güngör Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Ramazan Ö. ise olayın ardından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerin detaylı çalışması devam ediyor.

Güngör Arslan kimdir? Gazeteci Güngör Arslan önceki gün sahibi olduğu yerel haber sitesinde kurşunlanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güngör Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Ramazan Ö. ise olayın ardından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerin detaylı çalışması devam ediyor.

Yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan önceki gün saat 15.00 sıralarında ofisine gelen Ramazan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ö. olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Güngör Arslan kimdir?

Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. DHA'nın haberine göre Ramazan Ö.'nün tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp gözaltına alındı. 2 çocuk babası Güngör Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısının sorusu devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ramazan Ö.'nün sorgusu devam ederken, gözaltı için ek süre alındı.

Polis, ofisteki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri incelemeleri için ise yerel haber sitesinin ofisi mühürlendi. Son olarak uyuşturucuyla yakalanan, bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., sorgusunda Güngör Arslan'ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö.'nün, Güngör Arslan'ı ise daha önce tanımadığı bildirildi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı bazı kişileri gözaltına aldı. Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. .