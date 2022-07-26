Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneşten nasıl korunurum?

Güneşten nasıl korunabilirim? Güneş yanığı belirtileri neler? Yaz mevsimindeolmamız ile birlikte yoğun sıcaklara ve yoğun güneş ışığına maruz kalmaktayız.

Yoğun güneş ışığı cildimizde ciddi yanıklara sebep olmakta. Uzmanlar, cildinizi güneşten korumanın yollarını anlattı. Güneşten korunma yöntemleri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar... GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Bulantı ve kusma

Baş ağrısı

Ateş

Titreme

Boyun tutulması

deride şişlik gibi

gerginlik ve hassasiyete bağlı acı hissi,

içi su dolu kabarcıklar

Ciltte şiddetli acı ve kabuklanmalar GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR? Yaz mevsiminde olmamızla birlikte güneşin tadını çıkaran tatil severler tarafından en çok gündeme gelen konu ise güneşten meydana gelen yanıklara nelerin iyi geldiği merak edilmekte. Güneş yanığına iyi gelen yöntemler şu şekildedir: Yanan Cilt Yüzeyine Soğuk Kompres uygulayın.

Aloe Vera İçeren Nemlendirici Kullanın.

Cilde Elma Sirkesi Uygulayın.

Yanık Yüzeye Yoğurt Sürün.

Bol Su İçin.

Kabaran ve Kızaran Yüzeyle Oynamayın.

Yanık Hissini Salatalık ile Yatıştırın.

Bol ve Pamuklu Kıyafetler Giyin.

Papatya veya aloe vera içeren ürünler

nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUNMA YOLLARI NELER? Gündüz 10:00-14:00 saatleri arasında kesinlikle güneşlenmemelidir.

Güneşten koruyucu kremler kullanılmalı. Ayrıca güneşlenmeden 20 dakika önce sürülmesi gerekiyor.

En az 30 faktörlü, mümkünse suya dayanıklı güneşten koruyucular tercih edilmeli

her 3 saatte bir yeniden güneşten koruyucu kullanılmalıdır.

uygun kıyafet tercihi ve gözlük takmak HANGİ CİLDE SAHİP OLAN KİŞİLER NASIL GÜNEŞTEN KORUNMALI? Sarışın ve kızıllar: Sarışın ve kızıllar vücut için losyon formlarını, yüz içinse kremleri tercih etmeliler. Kumrallar:Bu cilt tipine sahip insanlarda genellikle güneşe karşı duyarlı oluyor.Kumral cilt tipine sahip olan insanlar SPF 30 ürünlerini kullanabilirler.

Esmerler: Esmerler için SPF 15 civarı ürünler yeterli geliyor. .