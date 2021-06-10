Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2021 yılının ilk Güneş tutulması olayı 10 Haziran 2021'de gerçekleşecek. 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' olarak adlandırılan tutulma Kuzey Yarım Küre'den izlenebilecek. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı sorusunu sormaya başladı. Güneş Tutulması Kanada'dan Sibirya'ya kadar olan bölgede izlenebilecek. Kuzey yarımkürenin kuzey kesimlerinde net bir şekilde Güneş Tutulması izlenebilecek.

Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2021 yılının ilk Güneş tutulması olayı 10 Haziran 2021'de gerçekleşecek. 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' olarak adlandırılan tutulma Kuzey Yarım Küre'den izlenebilecek. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı sorusunu sormaya başladı. Güneş Tutulması Kanada'dan Sibirya'ya kadar olan bölgede izlenebilecek. Kuzey yarımkürenin kuzey kesimlerinde net bir şekilde Güneş Tutulması izlenebilecek.

Milyonlarca insan 2021 yılının ilk Güneş tutulması olayına şahitlik edecek.Türkiye'den de Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? gibi soruları soruyor.

Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı?

Güneş tutulması Kuzey yarımkürede gerçekleşecek. Türkiye'de kuzey yarım kürede yer almasına rağmen tutulma Türkiye'de izkenemeyecek. Tutulmanın etkisinin farklı ülkelerde 1 saat 40 dakika süreceği tahmin ediliyor.

Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma en net olarak Kanada'nın kuzey kesimlerinden izlenebilecek. Tutulma Rusya'nın kuzeyinden, Grönland'ın kuzeybatısından ve Kuzey Kutbu'ndan izlenebiliyor. Güneş Tutulması Türkiye üzerinden izlenemeyecek.

21'inci yüzyılın 16. tutulması

Güneş tutulması 2021 yılınında meydana gelen ilk tutulma olma özelliğini taşıyor. Tutulma 21'inci yüzyılın ise 16'ncı Güneş tutulması olacak. Tutulmasının 3 dakika 51 saniye süreceği tahmin ediliyor. Tutulma 10 Haziran 2021 saat 13.53'te gerçekleşecek.

'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' nedir?

10 Haziran'da meydana gelecek olan tutulmaya 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' deniyor. Peki 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' nedir? Ay'ın Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu sebeple bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' deniyor.

Güneş tutulması nedir?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.