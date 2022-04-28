Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı? Türkiye'den Güneş tutulması izlenir mi? Merakla beklenen 2022 güneş tutulmasının tarihi belli oldu. Güneş tutulması 30 Nisan'da saat 18.45'te gerçekleşecek. Güneş tutulması yaklaşık 4 saat boyunca sürecek. Tutulma ülkemizden ne yazık ki izlenemeyecek.

Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı? Türkiye'den Güneş tutulması izlenir mi? Merakla beklenen 2022 güneş tutulmasının tarihi belli oldu. Güneş tutulması 30 Nisan'da saat 18.45'te gerçekleşecek. Güneş tutulması yaklaşık 4 saat boyunca sürecek. Tutulma ülkemizden ne yazık ki izlenemeyecek.

Önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 2022'de ilk defa gerçekleşecek. Türkiye'den de güneş tutulmasını izlemek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. İnternette güneş tutulmasının nerede olacağını araştıranla "Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Pek çok kültürde de önemli yere sahip olan güneş tutulmasının günü ve saati belli oldu. 2022'nin ilk güneş tutulması olma özelliğini taşıyan tutulma 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek. Parçalı güneş tutulması 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı?

Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. 30 Nisan güneş tutulmasu Antarktika ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.