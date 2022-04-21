Güneş lekelerini yok eden lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri

Cilt renkleri rahatsız edici bir durumdur. Cilt tonunu düzenleyen, ciltte pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm sağlayan, güneş lekelerini anında yok eden kaymak ​​gibi lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri.

Doğal yöntemlerden vazgeçmeyenler, genellikle cilde iyi gelen pek çok bitkiyi doğada bulunan diğer maddelerle saf halde karıştırdıktan sonra kullanırlar. Birçok farklı şekle sahip olan bu formüller bazı durumlarda pahalı kozmetik ürünlerden daha iyi sonuç verebilir.

Kadınların en çok şikayet ettiği cilt problemi olan güneş lekeleri, yüzdeki kırışıklıklar kadar güzelliği de gölgeleyen bir durumdur. Geleneksel tıpta lekeleri çıkarmaya yardımcı olan birçok yöntem vardır.

Güneş lekelerini anında çıkaran kaymak gibi lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri

Güneş lekeleri genellikle uzun süre korunmasız güneşe maruz kalmaktan kaynaklanır. Çillere benzeyen bu lekeler bazen daha büyük görüntülerle rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir.Genellikle yaz mevsiminde ortaya çıkan bu lekeler burun, yanaklar, dudak üstü, kulaklar, alın ve boyun bölgelerinde görülür. Yüzünüzde olağandışı bir leke fark ettiyseniz, güneş lekelerine maruz kalmış olabilirsiniz.

Sarı Kantaron yağı:

Güneşten kaynaklanan cilt lekelerine iyi gelen sarı kantaron yağı, yanık izleri ve sivilce izleri için de birebirdir. Sarı kantaron yağının düzenli kullanımı ile cilt lekelerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

Zeytinyağı:

Cilde nem sağlayabilen zengin bir E vitamini kaynağı olan zeytinyağını yüzünüze ve vücudunuza düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı:

Ciltteki lekelere iyi gelen çay ağacı yağı cilt renginin açılmasına da yardımcı olur.

Elma Sirkesi:

İçeriğinde doğal asit bulunduran elma sirkesi güneşten meydana gelen ve aynı zamanda yaşlılıktan oluşan lekelerin önüne geçmenize yardımcı olabilen doğal bir üründür. Yarım çay kaşığı elma sirkesiyle yarım çay kaşığı limon suyunun karıştırılmasıyla elde edilen karışımı pamuk yardımıyla cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Süt:

İçeriğinde bulunan laksit asit sayesinde cilt rengi açılır ve aynı zamanda hücrelerin de yenilenmesi sağlanır. Lekeli bölgelere sürülen süt 15 dakika bekletildikten sonra yıkanır.

Aloe Vera:

Her derde deva olarak kabul edilen aloe vera bitkisini sıkarak elde ettiğiniz jeli güneşin cildinize zarar verdiği yerlere rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Yeşil Çay:

Antioksidan özelliği bulunan yeşil çayında güneş lekelerine karşı kullanabileceği söyleniyor. Tek yapılması gereken sıcak suyun içinde demlenmeye bırakılan yeşil çay poşetini sonrasında bir pamuğa sıkmak ve pamuğu lekelerin üzerinde gezdirmek.

Güneş lekeleri için maske tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Cilt beyazlatma özelliği içeren karbonatı yoğurt ile karıştırın ve daha sonra tercihinize göre limon suyunu da ekleyin. Elde ettiğiniz maskeyi göz çevreniz hariç yüzünüzün her yerine iyice sürün ve 15 dakika bekleyin. 15 dakika sonra yüzünüzü masaj yaparak yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. .