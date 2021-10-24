Güneş lekeleri nasıl geçer?

Yaz aylarında uzun saatler maruz kaldığımız güneş ışınları cildimizde lekeler bıraktı. Alın, yanak, üst dudak bölgesi, burun, çene, boyun ve kol gibi bölgelerde sıklıkla görülen güneş lekelerini geçiren maskeleri derledik...



Görünmeyen zararlı güneş ışınları (ultraviyole) cildimizde lekeler oluşmasına sebep olur. Ayrıca genetik yatkınlık, gebelik, doğum kontrol hapları, kozmetik ürünler, ilaçlar ve guatr hastalığı yüzünden de ciltte lekeler oluşabilir. Güneşin zararlı ışınları hali hazırda var olan lekeleri daha da karartıp belirgin hale de getirebilir.

Güneş lekelerinden korunmak için güneşe çıkmadan önce mutlaka cildinize güneş kremi uygulamamız gerekir. 12:00-15:00 saatleri arasında güneş ışınları cilde doğrudan temas eder ve bu yüzden ciltte leke bırakabilir. Bu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı çıkacaksak da güneş kremi kullanmayı unutmamalıyız.

Hangi maskeler ciltte oluşan güneş lekelerini geçirir?

Karbonatlı maske - Karbonatlı maskeyi hazırlamak için bir yemek kaşığı yoğurt ve bir çay kaşığı karbonata ihtiyacınız olacak. Yoğurt ve karbonatı karıştırıp bu karışımı lekelerin üzerine uygulayıp 10 dakika bekletmeniz gerekir. Daha sonra ılık suyla cildi durulayıp temiz bir havluyla nazikçe kurulamalısınız. Haftada bir bu maskeyi uygularsanız cilt lekelerinizin rengi açılacaktır.

Yoğurt maskesi - Yoğurt maskesi hazırlamak için bir adet yumurta akına, bir tatlı kaşığı süzme yoğurda ve üç damla limon suyuna ihtiyacınız olacak. Yumurta akını köpürene kadar çırpıp içerisine süzme yoğurdu ve limon suyunu ekleyin. Bu karışımı güneş lekelerinin üzerine sürün ve bekleyin. Maske kuruduktan sonra nemli bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyip ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın. Bu maskeyi beş günde bir uygulayın. Dört defa uyguladıktan sonra ise on beş gün ara verin.

Maydanoz maskesi - Maydanoz maskesi için bir çorba kaşığı yoğurda, yarım demet maydanoza ve bir dilim limona ihtiyacınız olacak. Yarım demet maydanozu blender yardımıyla ezin. Daha sonra içerisine yoğurdu ve limonu ekleyin. Bu karışımı cildinizdeki lekelere masaj yardımıyla uygulayın ve kırk beş dakika bekletin. Bu maskeyi üç günde bir uygularsanız cilt lekelerinizin rengi açılacaktır.

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