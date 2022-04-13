Özellik yaz aylarında ve tatil zamanlarında elzem bir ürün haline gelen güneş kremleri birçok kişi tarafından kullanılıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan güneş kremlerinin fiyatları, görenlerin ağzını açık bıraktı. Güneş kremleri zamlandı mı? Güneş kremleri ne kadar oldu? I Güneş kremi fiyatları nedir? Nivea Sun fiyatları neler? Celenes Herbal güneş kremi fiyatları nedir? İşte detaylar...

Özellik yaz aylarında ve tatil zamanlarında elzem bir ürün haline gelen güneş kremleri birçok kişi tarafından kullanılıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan güneş kremlerinin fiyatları, görenlerin ağzını açık bıraktı. Güneş kremleri zamlandı mı? Güneş kremleri ne kadar oldu? I Güneş kremi fiyatları nedir?

Güneş kremleri yaz/kış kullanılmasına ihtiyaç duyulan bir ürün olma özelliğini taşıyor. Sadece yaz aylarında etkili olmayan güneş kremleri, kış ayında yağan kar yağışının etkisi ile güneş ışınları (UV) %50 veya %90 arasında daha fazla yüzümüze yansıyor. Bu sebeple yüzümüz yaz ayında yandığından daha fazla tahribata uğruyor. Yaz aylarında ise adeta bir kurtarıcı olan güneş kremleri, zararlı ışınlarından cildimizi koruma görevini üstleniyor.

Ancak son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları, yaz aylarının vazgeçilmesi olarak gösterilen güneş kreminide etkisi altına almış durumda gözüküyor.

GÜNEŞ KREMLERİ ZAMLANDI MI?

En yaygın kullanılan güneş kremi markası Nivea Sun, market raflarındaki fiyatları ile dudak uçuklattı. 2022 yılı Nivea Sun 50 güneş kremi 340 TL fiyat etiketi ile mağazalarda yerini almış durumda. İlk defa etiketi gören kişiler fiyatlardan şikayet ederek şaşkınlığını gizleyemedi.

GÜNEŞ KREM FİYATLARI

Nivea Sun 30, 200ml 290 TL

Nivea Sun 50, 200ml 340 TL

Cire Apesite 50, 50ml 110TL

Celenes Herbal 30, 150 ml 165 TL

Celenes Herbal 50, 50ml 140TL .