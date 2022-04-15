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TIMETURK / GENEL / Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022? I NASA uyardı!

Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022? I NASA uyardı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) güneş fırtınası ile ilgili bazı uyarılar yapıldı. Telefon ve uydu araçlarının güneş fırtınasından etkilenebileceği aktarılırken telekominikasyon şirketleri durum ile ilgili harekete geçti. NASA'nın güneş fırtınası ile ilgili uyarıları sonrası 'Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor, ne zaman?' gibi sorular gündeme geldi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Güneş fırtınası tüm dünyayı etkileyecek. Peki Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor? Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022? İşte detaylar...

31 Dakika Önce
2022-04-15 15:41:51
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022? I NASA uyardı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) güneş fırtınası ile ilgili bazı uyarılar yapıldı. Telefon ve uydu araçlarının güneş fırtınasından etkilenebileceği aktarılırken telekominikasyon şirketleri durum ile ilgili harekete geçti. NASA'nın güneş fırtınası ile ilgili uyarıları sonrası 'Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor, ne zaman?' gibi sorular gündeme geldi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Güneş fırtınası tüm dünyayı etkileyecek. Peki Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor? Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak 2022? İşte detaylar...

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK 2022?

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınasının perşembe günü Dünya'yı vuracağını açıkladı. Olası yaşanacak olan Güneş fırtınasında uzmanlar, elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri olabileceği uyarısında bulundu. Güneş'teki hızlı rüzgar akışının, perşembe gününden itibaren gezegenimizin manyetik alanına etki edeceği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov, kişisel Twitter'dan hesabından olası güneş fırtınası hakkında bilgi ve uyarılarda bulundu;

"Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor, ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir. " NASA, G2 sınıfı fırtınanın, Güneşin dış katmanındaki büyük bir plazma salınımı olan koronal kütle atımı (CME) vesilesiyle geleceğini açıkladı.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş fırtınası; Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak biliniyor. Bir jeomanyetik olayı olarak bilinen Güneş fırtınasında; uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı. .

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