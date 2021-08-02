DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Camekan Coffee&Roastery Ankara’dan sonra İstanbul’da
Al Jazeera: BAE, Katar'ı terörle ilişkilendirmek istedi
Tatar: Maraş'ı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız
Antalya'daki yangın durdurulamıyor: Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor!
Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?
SunExpress’ten yangın bölgelerine destek
Türkiye Bankalar Birliği'nden ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon adet fidan bağışı
Türk Telekom'dan yangınlarda zarar gören alanlar için 100 bin fidan bağışı
OYAK Yatırım ile Albaraka Türk’ten sermaye piyasalarına katkı
Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? 2021 borç yapılandırma bitti mi?
VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı
Migros'tan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri yardımı
CarrefourSA'dan yangın bölgesine yardım tırı
Dolar, Türk Lirası karşısında güç kaybediyor
Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

TIMETURK / GENEL / Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?

Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?

Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede? Türkiye'nin her bir yeri doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de doğası ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

37 Dakika Önce
2021-08-02 17:04:27
Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede?

Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede? Türkiye'nin her bir yeri doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de doğası ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gündoğmuş ilçesi nerede?

Gündoğmuş ilçesi Antalya iline bağlıdır. Antalya il sınırları içinde yer alan ilçe Batı Toros Dağları'nın, Geyik Dağı eteklerine kurulmuştur.

Gündoğmuş ilçesinin yüzölçümü 1323 km² olup denizden yüksekliği 900 m'dir.

Gündoğmuş, dağlık alanları ormanlarla kaplıdır. Alara Çayı doğu- batı yönünde ilçeyi böler. Bu özelliği ile Gündoğmuş doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Antalya'ya 149 km uzaklıkta olan Gündoğmuş ilçesi, Akseki - Manavgat Karayoluna da 36 km'lik asfalt bir yolla bağlanır.

Nüfusu sürekli göç veriyor

Gündoğmuş nüfusu sürekli olarak dışarıya göç veriyor. İlçede işsizlik oranı oldukça yüksektir. İlçede mevsimlik işçilik önemli istihdam alanıdır.

Köylerde hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.

Arıcılık, merkez dahil ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş