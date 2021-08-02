Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?
Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede? Türkiye'nin her bir yeri doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de doğası ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.
2021-08-02 17:04:27
Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede?
Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede? Türkiye'nin her bir yeri doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de doğası ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.
Gündoğmuş ilçesi nerede?
Gündoğmuş ilçesi Antalya iline bağlıdır. Antalya il sınırları içinde yer alan ilçe Batı Toros Dağları'nın, Geyik Dağı eteklerine kurulmuştur.
Gündoğmuş ilçesinin yüzölçümü 1323 km² olup denizden yüksekliği 900 m'dir.
Gündoğmuş, dağlık alanları ormanlarla kaplıdır. Alara Çayı doğu- batı yönünde ilçeyi böler. Bu özelliği ile Gündoğmuş doğa severlerin ilgisini çekiyor.
Antalya'ya 149 km uzaklıkta olan Gündoğmuş ilçesi, Akseki - Manavgat Karayoluna da 36 km'lik asfalt bir yolla bağlanır.
Nüfusu sürekli göç veriyor
Gündoğmuş nüfusu sürekli olarak dışarıya göç veriyor. İlçede işsizlik oranı oldukça yüksektir. İlçede mevsimlik işçilik önemli istihdam alanıdır.
Köylerde hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.
Arıcılık, merkez dahil ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)