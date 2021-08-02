Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?

Gündoğmuş hangi ile bağlı? Gündoğmuş ilçesi nerede? Türkiye'nin her bir yeri doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de doğası ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.