Güncel sigara fiyatları 2022 Mayıs | Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? (Camel-Winston-Kent-Tekel-Samsun-Maltepe) ne kadar oldu? Sigaraya zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün PM grubu sigara ürünlerine zam geldiği duyurulmuştu. Bugün ise BAT ve JTİ grubundaki sigaralara zam yapıldığı belirtildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyurdu. Peki hangi sigara markalarına kaç lira zam yapıldı. İşte 2022 Mayıs güncel sigara fiyatları...

Güncel sigara fiyatları 2022 Mayıs | Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaralara zam yapıldı? (Camel-Winston-Kent-Tekel-Samsun-Maltepe) ne kadar oldu? Sigaraya zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün PM grubu sigara ürünlerine zam geldiği duyurulmuştu. Bugün ise BAT ve JTİ grubundaki sigaralara zam yapıldığı belirtildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyurdu. Peki hangi sigara markalarına kaç lira zam yapıldı. İşte 2022 Mayıs güncel sigara fiyatları...

Sigara zamları peş peşe duyuruldu. Peş peşe gelen zamlardan sonra sigara fiyatlarında 6 TL gibi bir artış olmuştu. Son sigara zamlarını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş duyurmuştu. Sigaralara Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL zamdan sonra yeni zamlar gelmeye başladı.

Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pm grubu sigara zammı 2 TL zam geçişi olmuştur geçmiş olsun." dedi. Sigaraya gelen zammı Aybaş duyurdu. Ayybaş ilk paylaşımının ardından bir kaç paylaşım daha yaparak farklı sigara gruplarına yeni zamların geldiğini duyurdu.

Hangi sigaralara zam yapıldı?

Son birkaç günde PM grubu, JTİ gurubu, TT grubu ve BAT grubu sigaralara zam geldi. Zam minimum 2 TL aralığında oldu. 25 TL'ye satılan sigaranın fiyatı yeni zamla birlikte 27 TL'ye çıkmış oldu.

Güncel sigara fiyatları 2022 Mayıs

Sigaraya gelen zamlar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 güncel sigara fiyatları;

PM GRUBU

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 40,00 TL

MARLBORO EDGE 27,00 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky 27,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue / Gray / White 28,00 TL

MARLBORO Red / Touch 29,00 TL

PARLIAMENT 29,50 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 28,50 TL

MURATTI 27,00 TL

MURATTI BLU 26,00 TL

LARK 26,00 TL

CHESTERFIELD 25,50 TL

L&M 25,50 TL

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