Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?

Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar? Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda faizleri 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi karar sonrası bankalardan ilk faiz indirimi haberi geldi. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.29'a kadar düşürdü. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında başka indirim olup olmadığını merak ediyordu. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar? Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda faizleri 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi karar sonrası bankalardan ilk faiz indirimi haberi geldi. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.29'a kadar düşürdü. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında başka indirim olup olmadığını merak ediyordu. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi çekmek isteyenler banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Merkez Bankası'ndan önce 100 baz puan ardından da 200 baz puan fazi indirimi hamlesi sonrası vatandaşlar kredi faizlerinin düşüp düşmediğini merak ediyordu. MB'nin faiz indirimi uzun süre banka kredi faiz oranlarına yansımamıştı ancak 3 kamu bankası aldığı ortak kararlar faizleri düşüren ilk banka oldu. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürdü. Peki bankaların kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel banka faiz ooranları...

Banka kredi faizleri düştü mü?

3 kamu bankası ticari kredilerde ve konut kredilerinde indirime gitti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

Güncel konut kredisi oranları

Halkbank Konut Kredisi %1,29

Vakıfbank Konut Kredisi %1,29

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi Yıl %1,29

Akbank Konut Kredisi %1,39

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,44

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,69 - %1,73

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,56 - %1,72

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,44 - %1,62

Konut kredisi nedir?

Konut (ev) kredisi ev almak için bankalar tarafından verilir. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.