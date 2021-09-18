Günaydın demek caiz mi? Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar demek günah mı? Son günlerde günaydın demenin İslam'a uygun olup olmadığı yönünde bir çok tartışma dönüyor. Günaydın ve iyi akşamlar sözünü sıkça kullanan vatandaşlar bunları kullanmanın günah olup olmadığını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisinin de Günaydın ifadesini kullandığını dile getirdi.

Günaydın kelimesini kullanma konusu son günlerin tartışma konusu haline geldi. Tartışma Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2015 yılında kaleme aldığı “Ramazan Günlükleri” adlı kitabında yer alan bir ifade nedeniyle başladı. Erbaş o kitapta, “Cahiliye döneminde insanlar, ‘Sabahınız hayat olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” demişti. Peki Günaydın demek günah mı? Günaydın demek caiz mi? Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar demek günah mı? Diyanet 'Günaydın' günah mı?

Günaydın demek caiz mi?

Hürriyet gazetesine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şunları dile getirdi: ‘Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da ‘Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar demek günah mı?

Peygamber (sav) buyuruyor: "İmân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de imân etmiş olamazsınız. Size bir şey delâlet edeyim mi ki, onu yaptığınız takdirde birbirinizi sevmiş olacaksınız. Selâmı aranızda yaygınlaştırınız."

Günaydın ne demek?

Gününüz aydınlık olsun anlamında, sabahtan öğleye yakın zamanlara değin söylenebilen, bir esenleme sözü. “İyi sabahlar” anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.