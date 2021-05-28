(Gün Uyanıyor) haber saati sunucusu kim? Ela Rumeysa Cebeci kimdir?

(Gün Uyanıyor) haber saati sunucusu kim? TV100'de sabah saatlerinde Gün Uyanıyor adlı programı sunan Ela Rumeysa Cebeci'nin kim olduğu izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da adından söz ettiren Ela Rumeysa Cebeci'nin kimdir? Ela Rumeysa Cebeci İnstagram adresi nedir? Ela Ela Rumeysa Cebeci hangi kanalda çalışıyor. İşte Ela Rumeysa Cebeci hayatı ve biyografisi...

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra sabah haber saati sunucusu kim soruları sorulmaya başladı. TV100'de Gün Uyanıyor adlı programı sunan Ela Rumeysa Cebeci'nin kimdir? Ela Rumeysa Cebeci hangi kanalda çalışıyor? Ela Rumeysa Cebeci kaç yaşında nereli? Ela Rumeysa Cebeci İnstagram adresi nedir?

(Gün Uyanıyor) haber saati sunucusu kim? TV100'de sabah saatlerinde Gün Uyanıyor adlı programı sunan Ela Rumeysa Cebeci'nin kim olduğu izleyenler tarafından merak edilmeye başladı. Son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da adından söz ettiren Ela Rumeysa Cebeci'nin kimdir? Ela Rumeysa Cebeci İnstagram adresi nedir? Ela Ela Rumeysa Cebeci hangi kanalda çalışıyor. İşte Ela Rumeysa Cebeci hayatı ve biyografisi...

TGRT'den TV100'e geçen Ela Rumeysa Cebeci kanalın en çok sevilen yüzleri arasına girmeyi başardı. Şık giyinimi ve güzel diksiyonu ile dikkkatleri üzerine çeken Ela Rumeysa Cebeci'nin kim olduğu da araştırılmaya başladı. Ela Rumeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'del doğdu.

Ela Rumeysa Cebeci yaşı kaç?

Ela Rumeysa Cebeci 32 yaşındadır

Ela Rumeysa Cebeci boyu kaç?

Ela Rumeysa Cebeci boyunun 1,72 olduğu öğrenildi.

Ela Rumeysa Cebeci kilosu kaç?

Ela Rumeysa Cebeci 55 kilo ağırlığındadır.

Ela Rumeysa Cebeci hayatı

İlkokul ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine ilk önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı ardından ise Yeditepe Üniversitesi İletişim bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını yine Yeditepe Üniversitesinde ileri oyunculuk üzerine tamamladı. Günümüzde Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Ela Rumeysa Cebeci kariyeri

Ela Rumeysa Cebeci Televizyonculuk kariyerine TRT 1'de muhabirlik yaparak başladı.

Ela Rumeysa Cebeci televizyon dizilerinde oynaya başladı. 2011 yılında Kanıt, Nuri ve Yıllar Sonra dizilerinde oyunculuk yaptı. 2012 yılında Fetih 1453 filminde rol aldı.

Ardından tekrar muhabirlik ve spikerlik kariyerine döndü. TRT 1 ekranlarında muhabirliğe geri göndü.

2017 yılına kadar orada görev aldı ardından ise TGRT Haber kanalına transfer oldu.

TGRT Haber kanalında Günaydın Türkiye isimli sabah kuşağı programının sunumunu yaptı.

Oyunclulk kariyerine de bir yandan devam eden Ela Rumeysa Cebeci, Reaksiyon, Aşk Laftan Anlamaz, No: 309, Aslan Ailem ve Şevkat Yerimdar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Yaklaşık iki yıl boyunca TGRT Haber kanalında görev aldıktan sonra 2019 yılında oradan ayrılarak TV 100 kanalına geçiş yaptı.2019 yılından bu yana TV 100 kanalında çalışan Cebeci burada her sabah Gün Uyanıyor isimli haber programında Türkiye'nin gündemini aktarmaya devam etmektedir.

Ela Rumeysa Cebeci Anne, Kalp Atışı, Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Kadın dizilerinde küçük roller aldı.

Gün Uyanıyor hangi kanalda saat kaçta?

Gün Uyanıyor programı hafta için saat 06:00'da hafta sonu 07.00'de tv100'de

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.