Kuzey Anadolu sıradağları içinde yer alan Gümüşhane ilinin nüfusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Gümüşhane Gümüşhane nüfusu kaç? 2021 Gümüşhane nüfusu ne kadar?

Kuzey Anadolu sıradağları içinde yer alan Gümüşhane ilinin nüfusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Gümüşhane Gümüşhane nüfusu kaç? 2021 Gümüşhane nüfusu ne kadar?

Engebeli topraklara sahip olan Gümüşhane, kuzey kesimi Zigana (Kalkanlı) ve Soğanlı dağları, güneyi ise Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları tarafından çevrilidir. Kelkit vadisindeki küçük bazı düzlükler ise ilin en önemli tarım alanlarıdır. Tarihi bir kent olan Gümüşhane nüfus oranı bakımından 77. sırada yer alıyor. Peki Gümüşhane nüfusu kaç? 2021 Gümüşhane nüfusu ne kadar?

Gümüşhane nüfusu kaç?

Gümüşhane nüfusu bir önceki yıla göre 22.819 azalmıştır.

Gümüşhane nüfusu 2020 yılına göre 141.702'dir.

Bu nüfus, 71.943 erkek ve 69.759 kadından oluşmaktadır.

Yüzde olarak ise: %50,77 erkek, %49,23 kadındır.

2014 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gümüşhane 81 il içinde toplam nüfus itibariyle 77. sırada yer almaktadır. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 23 kişidir. İlimiz 2014 yılında binde 18,9 yıllık nüfus artış hızıyla Türkiye sıralamasında dördüncü sıradadır.

Nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Merkez ilçedir. Nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi ise Köse'dir. İlin diğer ilçeleri: Kelkit, Şiran, Kürtün ve Torul'dur. Nüfus sıralamasına göre ilçeler: Merkez (52.628), Kelkit (42.415), Şiran (19.615), Kürtün (12.229), Torul (11.495) ve Köse (7.971)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane'nin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 151 bin 449 kişi oldu ve Gümüşhane nüfus artışında Türkiye birincisi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.