Gümüş eşyalarınızı kolay bir şekilde parlatmak için...

Gümüş eşyalarımız zaman içerisinde kararıp eski parlak ve güzel görünümlerini kaybeder. Onları tekrar parlatmak için piyasada çeşitli kimyasal maddeler satılır. Fakat oldukça kötü kokan kimyasal ürünlere başvurmadan, doğal ve evde bulunan ürünlerle de gümüşlerinizi parlatabilirsiniz. Sizler için gümüş parlatma yöntemlerini araştırdık...



Gümüşü çok seviyoruz. Gümüş yüzükler, gümüş bileklikler, gümüş halhallar, gümüş kolyeler, gümüş çatal bıçak takımları, gümüş aksesuarlar, gümüş kaseler kullanıyoruz. Fakat gümüş eşyalarımız zaman içerisinde kararıyor ve eski güzel görünümlerini kaybediyor. Piyasada satılan kimyasal gümüş parlatıcı ürünler çok pis bir kokuya sahip, bu yüzden onları kullanmayı tercih etmiyorsanız sizler için evde bulunan doğal malzemelerle gümüşleri parlatacak başka önerilerimiz olacak.

Gümüş eşyalar nasıl parlatılır?

Alüminyum folyo ile gümüş parlatma - Derin bir tencerenin dibini alüminyum folyo ile kaplayın. Ardından üzerine 4-5 parmak olacak kadar kaynar su ekleyin. Suyun içerisine tuz ve karbonat ilave edin. Parlatmak istediğimiz gümüş eşyalarınızı suyun içerisine yerleştirin ve yaklaşık altı dakika bekletin. Bu sürenin sonunda gümüş eşyalarınızı tencereden alın ve temiz bir havlu ile ovalayarak silin. Bu yöntem sayesinde gümüş eşyalarınız eskisi gibi parlayacaktır. Bu yöntemle küçük gümüş kaselerinizi, küçük dekoratif gümüş aksesuarlarınızı, gümüş yüzüklerinizi, gümüş bilekliklerinizi, gümüş kolyelerinizi ve gümüş halhallarınızı parlatabilirsiniz.

Diş macunu ile gümüş parlatma - Temiz bir diş fırçasına diş macunu sıkın. Parlatmak istediğiniz gümüş eşyalarınızı tıpkı dişlerinizi fırçalar gibi fakat fırçanızı ıslatmadan ilk olarak kuru bir şekilde fırçalayın. Ardından fırçanızı hafifçe ıslatıp köpürtün ve tekrar gümüş eşyanızı fırçalayın. Son olarak önce ıslak sonra kuru bir bezle gümüşünüzü güzel bir şekilde silip kurulayın. Bu yöntemle büyük boy gümüş kaselerinizi, gümüş tabaklarınızı, gümüş aksesuarlarınızı parlatabilirsiniz.

Limon ve karbonatlı su ile gümüş parlatma - Ilık suyun içerisine karbonat ve limon ekleyin. Daha sonra gümüş eşyalarınızı bu karışımın içerisine koyup yaklaşık olarak on beş dakika bekletin. Sürenin sonunda gümüşünüzü çıkarıp pamuklu bir bezle güzelce kurulayın. Gümüşleriniz bu yöntem sayesinde eski parlaklığına kavuşmuş olacaktır. Bu yöntemi gümüş takılarınızı parlatmak için kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.