Gülsüm Kuyar kimdir? Gülsüm Kuyar'ın katili kim? Eşinden boşanmak isteyen bir kadın daha cinayete kurban gitti. Bir okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan Gülsüm Kuyar eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gülsüm Kuyar'ın vücudunda 11 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Katil zanlısı koca ise ekiplerin çalışması sonucu 7 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

KAdın cinayetleri ne yazık ki durmak bilmiyor. Bu kez kadın cinayeti Ankara'da işlendi. Ankara'da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 29 yaşındaki Gülsüö Kuyar boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gülsüm Kuyar kimdir?

Gülsüm Kuyar Ankara'da yaşıyordu. 29 yaşında olan Gülsüm kuyar bir okulda temizlik görevlisi olarak görev yapıyordu.

Eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Gülsüm Kuyar vahşice öldürüldü.

Gülsüm Kuyar eşi Mehmet Kuyar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Kuyar ekiplerin çalışması sonucu 7 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Gülsüm Kuyar 12 yıllık evliydi ve 2 çocuk annesiydi.

Katil yakalandı

Okul duvarından atlayarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Kuyar, olay sonrası kayıplara karıştı. Zanlı Mehmet Kuyar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 7 gün sonra yakalandı. Mehmet Kuyar'ın Sincan'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Kuyar, polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden boşanmak istemediği için tartıştığını ve çıkan tartışmada bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

Mehmet Kuyar'ın, daha önce de adam yaralama suçundan kaydının bulunduğu ve bir müddet cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüpheli Kuyar'ın, cinayet sonrası yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmadığı ve kimse ile irtibata geçmemeye özen gösterdiği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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