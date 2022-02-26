Gülsüm Khalilova kimdir? Gülsüm Khalilova nereli? Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından bölgeden gelen haberler yürekleri dağlamaya devam ediyor. Pek çok sivilin hayatını kaybettiği son saldırıların arından Gülsüm Khalilova adlı genç gazeteci bölgeden paylaştığı videolarla bölgedeki durumu milyonlarca kişiye aktarıyor. Twitter'da paylaştığı video ile gündeme gelen Gülsüm Khalilova'nın kim olduğu merak edilip araştırılıyor.

Rusya Ukrayna topraklarına karşı saldırı başlattı. Ukrayna'nın tüm toprakları havadan ve karadan kuşatma altına alınırken bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Ukrayna'da Rus bombardımanı devam ediyor. Sosyal medyadan yapılan yayınlar da bölgedeki durumu milyonlara aktarıyor. Gülsüm Khalilova adındaki genç bir gazeteci Kiev'deki durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülsüm Khalilova Kiev'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Ölümün gölgesinden herkese merhabalar. Belki bu sizlerle son yayınım olacak. Başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri vatandaşları sığınaklara gitmeleri için çağırılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-1945 Varşova olmuş gibi buralar. 21.yüzyılda 1945'in karanlığını yaşıyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından çok iyi bilinen bir kanal o yüzden ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir.”

Gülsüm Khalilova Kimdir?

Gülsüm Khalilova'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev'de yaşıyor. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlar yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR'nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Ukrayna'daki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan'da yaşadığını söylemişti.

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