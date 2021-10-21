Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında kaç yaşında? TV8'de hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanan 2. sayfa adlı magazin programını Müge Dağıstanlı ile birlikte sunan Gülşen Yüksel'in kim olduğu izleyiciler tarafından oldukça sık araştırılıyor. Magazin gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Gülşen Yüksel gazetecilik mesleğine uzun süre önce başladı. Vatan Gazetesi'nde magazin müdürlüğü görevini de üstlenen Gülşen Yüksel 2021 yılında Metin Salt ile hayatını birleştirdi. İşte Gülşen Yüksel'in hayatı ve biyografisi...

Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında kaç yaşında? TV8'de hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanan 2. sayfa adlı magazin programını Müge Dağıstanlı ile birlikte sunan Gülşen Yüksel'in kim olduğu izleyiciler tarafından oldukça sık araştırılıyor. Magazin gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Gülşen Yüksel gazetecilik mesleğine uzun süre önce başladı. Vatan Gazetesi'nde magazin müdürlüğü görevini de üstlenen Gülşen Yüksel 2021 yılında Metin Salt ile hayatını birleştirdi. İşte Gülşen Yüksel'in hayatı ve biyografisi...

Gülşen Yüksel kimdir?

Gülşen Yüksel 24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gülşen Yüksel 44 yaşındadır. Gülşen Yüksel yengeç burcudur.

Gülşen Yüksel magazin gazeteciliğine uzun yıllar önce başladı. Bir çok gazetede ve medya kuruluşunda görev alan Gülşen Yüksel Sabah gazetesinde çalıştı ve sonrasında bir süre Vatan Gazetesi Magazin Müdürlüğü görevini üstlendi. Televizyon kariyerine 2007 yılında Kanaltürk ekranlarında partneri Müge Dağıstanlı ile yaptıkları "2. Sayfa" programı ile başladı. Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Yüksel, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renkli Sayfalar" programı ile 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçildi. 2012 yılında hayatını Vestel Grubu'nun ARGE şirketi olan VESTEK'in Genel Müdürü Metin Salt ile birleştiren Gülşen Yüksel halen TV8'de yayınlanan 2. sayfa programını sunmaktadır.

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