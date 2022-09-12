Tutuklanmasının ardından ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, nisan ayındaki bir konserinde İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfının da (KADEM) bulunduğu 702 müşteki yer aldı.

Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 Ekim'de kabul edildi.

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.