Gülşen için istenen ceza belli oldu!
Şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı, üç yıla kadar hapis cezası istendi.
2022-09-02 10:44:34
Şarkıcı Gülşen, konserindeki imam hatip sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmış, kısa süreli tutukluluğunun ardından tahliye edilerek hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Ev hapsinde tutulan Gülşen hakkında şimdi de jet hızıyla iddianame hazırlandı.
Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, 48 sayfalık iddianamede 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. .
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