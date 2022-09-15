Gülşen 50 konserini iptal etti

Gülşen’in Avukatı Emek Emre konser iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen’in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

cGülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklama kararına yapılan itiraz sonrası Gülşen, “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edilmişti.

12 Eylül'de ise Gülşen hakkında yeni bir karar daha verilmiş ve ev hapsi kararı da kaldırılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı devam eden şarkıcı haftada bir gün karakolda imza verecek. Gülşen hakkında hazırlanan iddianameye göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede 702 kurum ve kişi, müşteki olarak yer aldı. .