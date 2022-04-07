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Gülşah Gizem Angı neden öldü? Kahreden ölüm haberi!

Gülşah Gizem Angı kimdir? Gülşah Gizem Angı neden öldü? Antalya'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı'dan kahreden haber geldi. Gülşah Gizem Angı girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah'ın ani ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

3 Saat Önce
2022-04-07 17:39:38
Gülşah Gizem Angı neden öldü? Kahreden ölüm haberi!

Gülşah Gizem Angı kimdir? Gülşah Gizem Angı neden öldü? Antalya'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı'dan kahreden haber geldi. Gülşah Gizem Angı girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah'ın ani ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

Gülşah Gizem Angı Antalya'da 5 yıldızlı otelde yönetici olarak çalışıyordu. Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirmiş ardından da ABD'de staj görmesinin ardından otelde yönetici olarak işe başladığı öğrenildi.

Gizem Angı'dan kahreden ölüm haberi!

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı (33), 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Gülşah 30 dakikalık miyom ameliyatında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

Aile savcılığa müracat etti

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi. .

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