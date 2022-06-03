Gülen'in yeğeni için yakalama kararı
Yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen iki hafta imza atmaya gitmedi. Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
2022-06-03 11:15:12
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada Muhammet Sait Gülen'e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Gülen'e verilen cezayı az bularak mahkemenin hükmünü bozmuştu.
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Gülen, 15 Mart'ta imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 10 Mayıs'ta mahkemeye gönderdiği yazıda Gülen'in 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini bildirdi.
Mahkemece Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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