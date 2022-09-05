Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler filmi oyuncuları kimdir?

Komik sahneleri ve ünlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz Türk filmleri arasında yer alan Gülen Gözler, Türk sinemasının en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi usta oyuncuların yer aldığı Gülen Gözler filmi zaman zaman televizyon ekranlarına geliyor. Peki Gülen Gözler filminin oyuncuları kimlerdir? Gülen Gözler nerede çekildi? Gülen Gözler filminin konusu nedir?

Türk sinemasının en güzel komedi filmlerinden biri olan Gülen Gözler sıklıkla televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dram-komedi filmi, usta oyuncu kadrosu ve çizgileriyle zaman zaman ön plana çıkıyor. Peki Gülen Gözler filminin oyuncuları kimlerdir? Gülen Gözler nerede çekildi? Gülen Gözler filminin konusu nedir? İşte detaylar...

Gülen Gözler filmi konusu nedir?

Yaşar Usta (Münir Özkul), yıllar önce eşi Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızıyla birlikte İstanbul'a göç etmiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için canla başla çalışır, cimriliği ve düzenbazlığıyla zengin olan eski dostu Yunus'un inşaatında marangozluk yapar. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz Üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.

Gülen Gözler filmi oyuncuları kimdir?

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus, (Temel ve Dursun'un babası, Müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in Kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Yapımcı: Nahit Ataman

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senarist: Sadık Şendil .