Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün bilet fiyatları merak ediliyor. Cumartesi günleri ekrana gelen programda biletlerin nasıl ve nerden alınacağı da araştırılıyor. İşte, Güldür Güldür hakkında merak edilenler…

Güldür Güldür'ün 2022 bilet fiyatlarını merak ediyoruz. Ekranda birçok kişiyi güldürmeyi başaran program Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) salonunda seyirciyle buluşuyor. Canlı olarak çekilen programa katılmak da mümkündür. Birçok kişinin ilgisini çeken program için biletlerin nereden alınacağı konusu da çokça araştırılıyor. Yaz etkinliği kapsamında program Türkiye'nin farklı şehirlerinde çekiliyor. Sezon boyunca çekimler BKM stüdyolarında yapılmaktadır. İşte Güldür Güldür biletleri merak edilenler...

2022 Güldür Güldür bilet fiyatları ne kadar?

2022 yılında Güldür Güldür bilet fiyatlarına zam yapıldı. Programı canlı izlemek isteyenler tam bilet 215 TL, öğrenci bileti 135 TL ödüyor. Programın çekimleri ekrana gelmeden 4-5 gün önce yapılır. Güldür Güldür programını canlı izlemek isteyenlerin uyması gereken kurallar ise şöyle:

Televizyon programı çekileceği için etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmayacaktır. 8 yaş altı çocuklar etkinliğe kabul edilmemektedir. 8 yaş ve üzeri bilete tabidir.

Etkinlik mekanına kamera ve kamera getirilmesi yasaktır. Organizatör firma program ve bilet fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Etkinlik alanına yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. Sadece internet sitesinde geçerli olan DenizBank Kredi Kartlarında %15 indirim uygulanmaktadır.

Biletler Biletix resmi web sitesinde satılmaktadır.